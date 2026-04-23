La Presidente del grupo Bertotto Boglione, Maria Rosa Miguel, en dialogo con el equipo de Red Panorama, confirmó la incorporación progresiva de personal en el marco de una nueva unidad de negocios vinculada a la fabricación de cisternas de aluminio. La iniciativa, que ya se encuentra en etapa productiva, abre oportunidades laborales en Marcos Juárez y la región, impulsadas por el crecimiento sostenido de la demanda en el sector.

Según explicó Miguel, la empresa obtuvo a comienzos de 2025 la licencia de una firma estadounidense líder para fabricar estos equipos destinados principalmente al transporte de combustibles. “Ya estamos produciendo y vendiendo, en un crecimiento moderado que irá de la mano de la capacitación del personal”, señaló, destacando que actualmente la planta cuenta con 33 operarios.

El desarrollo de esta línea implicó la construcción de una planta completamente nueva, separada de la tradicional, debido a las exigencias técnicas del aluminio frente al acero al carbono. En este sentido, la directiva remarcó que “los estándares de calidad son altos” y que la capacitación interna es clave, ya que en la zona no abundan soldadores especializados en aluminio.

En cuanto a la generación de empleo, Miguel adelantó que se prevé la incorporación de entre 16 y 20 operarios durante el año. El proceso será escalonado: “Ingresamos grupos de cuatro personas, que requieren entre cuatro y seis semanas de formación antes de comenzar a producir”, explicó, subrayando que la prioridad está en personas con ganas de aprender y trabajar.

Además, la empresa mantiene abierta otra búsqueda para su planta tradicional, orientada a soldadores con experiencia. El proceso de selección incluye varias etapas de entrevistas, por lo que se recomienda a los interesados inscribirse a través del sitio web corporativo, donde el área de Recursos Humanos gestiona las convocatorias de manera continua.

Con esta expansión, Bertotto Boglione refuerza su posicionamiento industrial y acompaña una tendencia global donde el aluminio recupera protagonismo, generando impacto directo en el empleo y el desarrollo productivo local.