Biblioteca Club San Martìn:
¡ Un nuevo espacio para la Biblio !.
Con la intenciòn de mantener viva la tradicional biblioteca, el Club San Martìn y el espacio Cultural La Fragua comparten hoy un lugar que permitiò trasladar la biblioteca institucional y conservar esta històrica tradiciòn de lectura.
Los socios podràn disfrutarla como siempre, esta vez en un entorno rodeado de arte y a solo unos pasos del club.
Agradecemos a La Fragua por abrir sus puertas e invitamos a todos a visitar la nueva biblioteca del Club San Martìn ubicada en L. N. Alem 646.
Horario: Lunes a Viernes de 09:00 a 12:00 horas. Allì se encuentra Daniela, quien tambièn realiza entregas de libros a domicilio.
Para consultas 3472 501109.