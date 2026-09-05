Bochas de San Martín:

Daniel Bogado en el Mundial de Bochas en China sube al Podio en Tres Especialidades.

El jugador Daniel Bogado tuvo una destacada actuación en el Mundial de Bochas que disputa en China, integrando la Selección Argentina y logrando subir al Podio en tres especialidades.

Combinado Subcampeón del Mundo y Medalla de Plata

Parejas Medalla de Bronce.

Tiro Rápido Doble: Medalla de Bronce.

De esta manera, Bogado cierra una participación mundialista sobresaliente, aportando al seleccionado argentino tres medallas y dejando nuevamente en lo más alto a las bochas nacionales en una competencia internacional.

¡ Felicitaciones Daniel y a toda la Selección Argentina por este enorme logro !.