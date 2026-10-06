Bochas de San Martìn:

¡ Daniel Bogado y Àngel Alarcòn, Campeones en Chabàs !.

Durante la jornada del domingo, nuestros representantes Daniel Bogado y Àngel Alarcòn se consagraron campeones del torneo organizado por el Club Uniòn Deportivo Chabasense, en la localidad de Chabàs, Santa Fe, en la categorìa 5 Puntos.

En la gran Final, la dupla albiceleste se impuso ante El Bochìn de Bigand por 15 a 9, logrando un gran triunfo y quedàndose con el Primer Puesto.

¡ Felicitaciones, Daniel y Àngel, por este logro y por representar con orgullo los colores del Club San Martìn.

¡ Orgullo Celeste !.

¡ Daniel Bogado, nuevamente Mundialista !.

Una vez màs, Daniel Bogado es motivo de orgullo para toda la Familia del Club San Masrtìn.

Dani fue nuevamente convocado para representar a nuestro Paìs en un mundial de Bochas, que se llevarà a cabo en Croacia, del 10 al 15 de Noviembre, en las modalidades masculina y mixta, estilo Serbin.

La convocatoria fue realizada por el D.T: Josè Gaspari , y Daniel integrarà el equipo junto a Guillermo Montemerlo, Brian Martini y Nicolàs Pretto. En modalidades mixtas, tambièn estarà Guadalupe Serantes.

Una nueva experiencia internacional, llevando los colores de nuestro Paìs y dejando bien alto el nombre del Cele.

¿ Felicitaciones, Dani !.

Te deseamos muchos èxitos en este nuevo desafìo. Todo el Club San Martìn està orgulloso de acompañarte en este camino.