Bochas de San Martín:

La Selección Argentina Juvenil en el Mundial de Bochas Sub 18 y Sub 23 en Mersin, Turquía.

La delegación nacional culminó su participación con una destacada actuación y la obtención de 5 medallas de Bronce.

Resultados:

Tiro de Precisión Sub 18

Tiro Ràpido Dobles Sub 18

Tiro Rápido Dobles Sub 23

`Parejas Sub 18

Parejas Sub 23

Felicitaciones a todos los integrantes del equipo argentino por su esfuerzo, compromiso y excelente representación en el Plano Internacional.

Plantel Argentino:

D. T: Germán Kalbermatten Colonia Rosa

Sub 23: Daniel Bogado Armstrong y Renzo Farías San Guillermo

Sub 18: Carmelo Retamar y Jeremías Soria.

Modalidades: Tiro de Precisión, Tiro Progresivo, Tiro Rápido Duplas, Juego Individual, Combinado y Parejas.

El Club San Martín felicita a Daniel Bogado representante albiceleste oriundo de Armstrong por esta excelente actuación.