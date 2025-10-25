Bochas de San Martín:
La Selección Argentina Juvenil en el Mundial de Bochas Sub 18 y Sub 23 en Mersin, Turquía.
La delegación nacional culminó su participación con una destacada actuación y la obtención de 5 medallas de Bronce.
Resultados:
Tiro de Precisión Sub 18
Tiro Ràpido Dobles Sub 18
Tiro Rápido Dobles Sub 23
`Parejas Sub 18
Parejas Sub 23
Felicitaciones a todos los integrantes del equipo argentino por su esfuerzo, compromiso y excelente representación en el Plano Internacional.
Plantel Argentino:
D. T: Germán Kalbermatten Colonia Rosa
Sub 23: Daniel Bogado Armstrong y Renzo Farías San Guillermo
Sub 18: Carmelo Retamar y Jeremías Soria.
Modalidades: Tiro de Precisión, Tiro Progresivo, Tiro Rápido Duplas, Juego Individual, Combinado y Parejas.
El Club San Martín felicita a Daniel Bogado representante albiceleste oriundo de Armstrong por esta excelente actuación.