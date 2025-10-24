Bochas de San Martín de Marcos Juárez:

¡ Nuestro representante albiceleste, Daniel Bogado, Presente en el Mundial de Bochas en Turquía .

Desde el pasado martes 22 de Octubre, dio inicio los juegos del Campeonato Mundial Juvenil Sub 18 y Sub 23 de Bochas, en Mersin, Turquía, y la Selección Argentina ya dice Presente.

Nuestro joven bochófilo Daniel Bogado integra el Plantel Sub-23, representando con orgullo a San Martín y a nuestro País en esta importante competencia internacional.

¡ Desde el Club le deseamos muchos éxitos y que disfrute de esta gran experiencia !.