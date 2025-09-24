Bochas de San Martín de Marcos Juárez:
Cuarto Torneo Especial Juvenil.
Este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, nuestro representante Daniel Bogado estuvo compitiendo en la Sede de la Sociedad Fomento General San Martín. Dicho torneo fue homenaje a Oscar Chango y Alberto Limardo.
Clasificación Categoría Sub 23.
- DANIEL BOGADO(ATLÉTICO, BIBLIOTECA Y MUTUAL SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ).
- FABRICIO MARTINEZ(SOCIAL Y DEPORTIVO SINSACATE)
- JEREMÍAS PERRON(UNIÓN Y RECREO SAN JUSTO)
- IGNACIO MINETTI(ATLÉTICO CENTRAL DE BELL VILLE).Final: 12 a 4.Tiro de Precisión:(Sábado).1) FACUNDO GRABEMVARTER(ASOCIACIÓN DEP. BELGRANO-SAN CRISTÓBAL) 28 Puntos 2) DANIEL BOGADO(ATLÉTICO SAN MARTÍN-MARCOS JUÁREZ) 20 Puntos Juez del Torneo: DANIEL TOMI INTERNACIONAL DE LOS CÓNDORES.