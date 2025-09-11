Bochas de San Martín:
¡ Reconocimiento a Daniel Bogado !.
El pasado jueves, la Comisión Directiva y la Subcomisión de Bochas del Club San Martín brindaron un merecido reconocimiento a Daniel Bogado joven bochófilo y representante de nuestra institución.
Vistiendo con orgullo los colores celeste y blanco, Daniel se consagró Campeón Argentino por Parejas en la Categoría U 21, integra la Selección Provincial y además forma parte de la Selección Argentina que representará a nuestro País en el próximo Mundial de Turquía. en Octubre.
Nos llena de orgullo que un portador de nuestro escudo y nuestros colores alcance el nivel más alto de competencia.
Felicitamos a Daniel por sus logros y a su Familia por el apoyo incondicional que lo acompaña en este camino.
Con este sencillo homenaje, expresamos todo nuestro agradecimiento y orgullo por llevar al Club más allá de las Fronteras.