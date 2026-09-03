Bochas de San Martín:

¡ Subcampeones en el Torneo Aniversario del Club Atlético Empalme General !.

El domingo 30 de Agosto, nuestros representantes de bochas Lucas Ruybal, Diego Medina y Ángel Alarcón dijeron presente en el Gran torneo organizado por el Club Atlético Empalme General, en el marco de su 106 Aniversario.

El trío albiceleste tuvo una destacada actuación y logró quedarse con el segundo puesto en la modalidad Tríos de 3 y 6 Puntos.

¡ Felicitaciones, Lucas, Diego y Ángel, por representar una vez más al Club San Martín con orgullo y dejar nuestros colores bien arriba !.