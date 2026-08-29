Bochas del Club San Martín:

! Campeones en el Torneo Infantil de Bochas !

El domingo 23 de Agosto participamos del Torneo Infantil de Bochas, en las categorías Sub 10 y Sub 15, realizado en el Club Unión Central de Saira.

De la jornada participaron representantes del club Local, Centro Deportivo Roca, Club Leones, San Martín de Monte Buey, River de Inriville y nuestro club San Martín de Marcos Juárez.

¡ El Cele se consagró Campeón en ambas categorías !.

Nuestros representantes estuvieron acompañados por los técnicos Ángel Alarcón y Marcos Pereyra, quienes guiaron a los más Pequeños y compartieron sus conocimientos para seguir creciendo en esta disciplina.

IAN AGUIRRE, JUAN CRUZ RUYBAL, JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ, ENZO DAVID RODRÍGUEZ, AGUSTÍN HEREDIA, EMILIANO MERLO, IGNACIO BARO.

Felicitaciones a nuestros pequeños Sub 10, que participaron de su Primer torneo, y a los Sub 15, por acompañarlos y ser parte de este importante encuentro.

¡ Gracias a todos nuestros representantes por su compromiso, entusiasmo y gran desempeño y a las familias por acompañarlos siempre !.

¡ Seguimos haciendo crecer las bochas de El Cele !.