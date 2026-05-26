Bochas en el Club San Martín de Marcos Juárez.
Torneo Individual.
Deportistas Inscriptos: 55. Sàbado 23 de Mayo.
Tercera Categoría:
1 MATÍAS PAYE(ASOCIACIÓN CATÓLICA DE OBREROS-LAS VARILLAS)
2 HUGO MURPHY(ATLÉTICO RIVER PLATE DE INRIVILLE)
3 LUCAS RUYBAL(ATLÉTICO, BIBLIOTECA, MUTUAL SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ)
4 JOSÉ VILLAGRA(JUVENTUD AGRARIA COOPERATIVISTA LA PLAYOSA)
Resultado de la Final: 12 a 3.
Torneo Por Parejas: Domingo 24 de Mayo.
Equipos Inscriptos 24 en 4 y 37 en 3 Puntos Total: 61.
Categoría 4 Puntos.
1 FERNANDO BUSSANO-ALEJANDRO OLIVA SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
2 DIEGO DANIELE-FERRANTE GIORGIS(A. A, B y M SARMIENTO DE LEONES)
3 IGNACIO CHIATTI-BRAIAN PEÑA DUARTE DE SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
4 ESTEBAN ORTIZ-SALVADOR GARCÍA SPORTIVO SUD DE LEONES
Resultado de la final: 12 a 3.
Categoría 3 Puntos:
1 ESTEBAN PEREYRA-LINDOLFO GUEVARA SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
2 ARIEL CASASCO-MARCELO GIUSTOZZI UNIÒN SOCIAL Y DEPORTIVO DE CRUZ ALTA
3 RUBEN RIMOLDI.-JORGE RIBA SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Juez del Torneo y Fuente de la información Rubén Fredianelli(Internacional de Marcos Juárez).
Torneo Individual: Lunes 25 de Mayo.
Deportistas Inscriptos: 22.
Primera Categorìa:
1 DANIEL BOGADO A, B y M SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
2 MARCOS PEREYRA A. B. y M SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
3 RAÙL BASUALDO MATIENZO, MUTUAL, SOCIAL Y DEPORTIVO DE MONTE BUEY
Nota: 1 y 2 Puesto se definieron por sorteo.