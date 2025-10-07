En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Hernán Gilli, nos comentó mayores novedades al respecto de lo ocurrido ayer.

Durante la tarde del lunes, aproximadamente a las 13:45 horas, el cuerpo bomberil acudió a la calle Tiscornia al 1400 por una pérdida de gas que estaba ocurriendo en la cuadra.

Al llegar al lugar se encontraron con la tubería quebrada. Según lo que detalló Gilli, los vecinos empezaron a llamarlos ya que se sentía un “fuerte olor” y “mucho ruido” del escape.

Rápidamente convocaron a personal de Ecogas, quienes continuaron con las obras de reparación para que el hecho no pase a mayores.

No hubo heridos.