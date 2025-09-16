En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Daniel Lerda, nos brindó mayores detalles acerca de lo ocurrido anoche.

Durante los primeros minutos del martes, aproximadamente a las 00:15 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un incendio que se estaba dando sobre un colectivo en un terreno de calle Hernández al 1600, el cual no tenía viviendas linderas, por lo que los vecinos no corrían riesgo de que el fuego se propagase a sus casas.

Allí, momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, el vehículo comenzó a prenderse fuego, tomando su totalidad.

Al llegar los bomberos, lograron combatir las llamas, en una tarea que les demoró aproximadamente 1 hora. Según lo comentado por Lerda, el transporte llevaba ya tiempo en desuso y estacionado en el lugar, ya que no contaba con el motor incluído.

Como resultado, los daños fueron totales.

No hubo heridos. Aún se están intentando esclarecer los hechos.