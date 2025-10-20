En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Germán Trigos, nos brindó mayores detalles al respecto de lo ocurrido.

Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 14 horas, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por un incendio que se estaba dando en la Ruta 9, aproximadamente al kilómetro 450, frente al Aeródromo de la ciudad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil, un Mondeo modelo 96, comenzó a prenderse fuego, lo que generó también que las llamas se propagaran hacia la vegetación. Según lo expresado por Trigos, el conductor les detalló que venía circulando por la ruta, cuando empezó a salir humo del capó y, al salir a ver qué ocurría, el foco se inició.

Al llegar los bomberos, el fuego había tomado gran parte del rodado, por lo que realizaron las tareas de extinción en el lugar.

No hubo heridos. Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.