En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Marcelo Martini, nos brindó mayores detalles de lo ocurrido.

Durante la madrugada del miércoles, aproximadamente a las 3 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por una persona que se había descompensado en la estación de servicios de la Autopista Córdoba – Rosario.

Al llegar al lugar, según lo detallado por Martini, el damnificado, un empleado del lugar, de aproximadamente 27 años, se encontraba tendido en el piso con un fuerte dolor abdominal.

Rápidamente lo socorrieron y lo trasladaron al Hospital Abel Ayerza pero, por lo comentado por el superior, como tuvieron que hacer el trayecto hasta Leones para poder volver a Marcos Juárez, en el camino desmejoró el estado de salud, quedando prácticamente inconsciente.

El hombre ingresó al nosocomio, donde recibió la atención correspondiente.