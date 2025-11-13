En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Germán Trigos, nos brindó mayores novedades con las salidas ocurridas el día de ayer, siendo una de ellas un auxilio a una persona.

Durante la noche del miércoles, aproximadamente a las 23:40 horas, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado para socorrer a una persona que se encontraba en la estación de servicios Shell ubicada en Autopista Córdoba–Rosario.

Al llegar al lugar, según lo comentado por Trigos, la damnificada se encontraba tendida en el piso del baño y manifestaba un fuerte dolor estomacal, por lo que la trasladaron al Hospital Abel Ayerza para su atención necesaria.