Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez.
Capacitaciòn RCP y Primeros Auxilios.
09 de Abril: 20:00 horas.
Cuartel de Bomberos.
Apto para todo Público.
Cupos Limitados.
Duraciòn aproximadamente 90 minutos.
Anotate !.
Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez.
Capacitaciòn RCP y Primeros Auxilios.
09 de Abril: 20:00 horas.
Cuartel de Bomberos.
Apto para todo Público.
Cupos Limitados.
Duraciòn aproximadamente 90 minutos.
Anotate !.
