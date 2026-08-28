En diálogo con el equipo de Red Panorama, el comisario Luciano Vélez nos brindó mayores detalles sobre los casos de inseguridad ocurridos en las últimas horas.

Durante la noche del miércoles, aproximadamente a las 20 horas, personal policial recibió la denuncia al 101 de una persona por un conocido que habría sufrido un robo en su casa ubicada sobre calle Alem.

Según la información inicial que conocieron por el damnificado, estaba ingresando a su hogar cuando los malhechores se metieron con él de forma violenta, lo que se conoce comúnmente como una ‘entradera’. Luego de forcejeos y amenazas, aparentemente con un arma, los delincuentes revisaron todo el lugar y se llevaron más de 1 millón de pesos en efectivo. Luego de eso huyeron.

A pesar de que aún no hay detenidos, durante la mañana de hoy el equipo de Panorama pudo hablar con el damnificado, que es Luis Prats, y detalló que en ese momento “sintió” que le iban a robar porque los vio sentados al lado de su casa en una actitud sospechosa a los sujetos. “Me he quedado muy preocupado”, dijo.

Según lo detallado por Prats, estaba llegando a su vivienda y alcanzó a meterse, pero cuando estaba cerrando la puerta pudo ver como los dos hombres corrieron a ella y rompieron la cerradura a patadas para ingresar. Además detalló que, por los eventos deportivos que están sucediendo en la ciudad, es normal ver mucho movimiento de gente en ese horario por calle Alem.

“Ha llegado un punto en que los marcosjuarenses agarremos las cosas con más seriedad en tema de seguridad”, argumentó el damnificado. También pidió a los partidos políticos, quienes están terminando sus respectivas campañas para las elecciones del 6 de septiembre, que hagan algo “más específico” para combatir estos hechos delictivos.

Actualmente no hay detenidos.