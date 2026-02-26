La Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez pide colaboración para dar con el paradero de César Misaña de 17 años.
Es de contextura física delgada, de 1,65 metros de estatura, cutis blanco, pelo corto color castaño, ojos color marrones. Vestía una remera mangas cortas camuflada tipo militar en tonos de grises de veteranos de Malvinas, un pantalón corto de jogging de color negro con tres rayas a sus laterales en tono gris y gomones de color azul oscuros.
Fue visto por última vez el día 25 de Febrero de 2026 a las 15:00 horas. Se encuentra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico y puede encontrarse exaltado o desorientado. Cualquier información podrá comunicarse a la Unidad Judicial de Marcos Juárez, teléfono 0351-4481000, internos 55801 y 65802, correo electrónico ujudicial01@justiciacordoba,gob.ar, o en la Unidad Judicial o Comisaría más cercana.
Fuente: Ministerio Público Fiscal.