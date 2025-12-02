Cambios en el Gabinete de Martín Llaryora.

Miguel Siciliano no asumirá su banca en el Congreso de la Nación y pasará a ser el Ministro de Vinculación y Gestión Institucional.

Se resolvió fusionar los Ministerios de Bioagroindustría y Producción, que quedará bajo la conducción de Sergio Busso.

Pedro Dellarrosa deja de ser Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y pasará a ocupar la vice Presidencia del Banco de Córdoba que dejará vacante Juan Manuel Llamosas, quien pasará a ocupar su banca en la Legislatura Provincial.