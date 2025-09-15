En diálogo con el equipo de la Red Panorama, Andrea Vega, abogada de la causa, confirmó que el juicio iniciado en 2009 tuvo un fallo favorable en primera instancia.

La sentencia responsabilizó a la Cooperativa de Camilo Aldao por los graves daños ocasionados en viviendas y en un laboratorio bioquímico, tras la rotura de un caño maestro de agua potable.

El Juzgado de Competencia Múltiple de Corral de Bustos, a cargo del juez Claudio Daniel Gómez y con secretaría del Dr. Gonzalo A. Pérez Guzmán, condenó a la cooperativa a indemnizar a los vecinos damnificados. El incidente provocó rajaduras en paredes, hundimientos, agrietamiento de pisos y desniveles en las estructuras afectadas.

La defensa de la cooperativa reconoció la rotura y su rol como prestadora, pero intentó atribuir los daños a deficiencias de los inmuebles y alegó la prescripción de la acción. El magistrado rechazó estos argumentos y encuadró el caso dentro de la responsabilidad contractual, aplicando un plazo de prescripción de diez años por tratarse de una relación de consumo.

La resolución de primera instancia ordena indemnizar a los vecinos afectados, aunque la empresa apeló la decisión. El expediente se encuentra en trámite en la Cámara Civil y Comercial de Marcos Juárez, que será la encargada de ratificar o modificar lo resuelto.

La abogada Vega precisó que la municipalidad no tiene responsabilidad en este caso, ya que la prestación del servicio es directa y exclusiva de la cooperativa. El deber de mantenimiento recae sobre la prestataria, que debe garantizar el correcto funcionamiento de la red.

Finalmente, la letrada recordó a la doctora Piatti, colega fallecida que llevó adelante gran parte del expediente. “Ella fue quien luchó y trabajó en todo el caso, yo solo lo concluí”, señaló Vega, quien ahora encabeza la continuidad del proceso en instancia de apelación.