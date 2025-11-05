En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Camilo Aldao, Franco Cena, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido a comienzos de esta semana.

Durante la mañana del lunes, pasadas las 9 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente laboral ocurrido en una planta de acopio de esa localidad.

Allí, momentos antes, un operario que se encontraba trabajando sobre una plataforma hidráulica para la descarga de camiones, por razones que se intentan esclarecer, cayó de su escalera hacia la fosa del lugar, a, aproximadamente, 4 metros de altura.

Rápidamente, al llegar los bomberos, realizaron las tareas de rescate para poder sacar al damnificado, el cual se encontraba consciente pero, según lo comentado por Cena, manifestaba que tenía un fuerte dolor en el tórax.

Fue trasladado al hospital de Camilo Aldao, donde ingresó con una fractura en sus costillas.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que el damnificado sería Marcelo Riveri, de 50 años.