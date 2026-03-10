Durante la mañana de hoy, el equipo de la Red Panorama recibió diversos reclamos de oyentes sobre un cobro que se estaría realizando en la localidad de Leones desde hace unos días.

Aparentemente, tendría que ver con una especie de impuesto que se realiza para aquellos camiones y/o transportes que ingresan a la ciudad a buscar mercadería.

También, por lo comentado por los escuchas, el monto rondaría los 60 mil pesos en algunos casos, y se realizaría en los puntos de acceso a Leones, como es la rotonda de ingreso de la Autopista Córdoba – Rosario.

Aún no hay mucha más información al respecto.