En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el ingeniero Mauricio Latanzi afirmó que la campaña agrícola muestra resultados alentadores, especialmente en el trigo.

Explicó que el cultivo atraviesa una “etapa crítica” de espigazón y floración, pero que el buen clima y la humedad en los suelos permiten proyectar un “rendimiento superior al habitual”. Incluso, de mantenerse las condiciones, podría alcanzarse una “cosecha récord” en la región.

Latanzi señaló que la humedad funciona como un amortiguador frente a las heladas tardías, disminuyendo los daños en los cultivos. A esto se suman temperaturas moderadas y radiación favorable que acompañan el crecimiento del trigo.

Los productores esperan además que las lluvias previstas en los próximos días refuercen aún más estas condiciones.

En relación al maíz, el ingeniero destacó que la siembra avanzó a un ritmo inédito para la zona. En apenas quince días se completó prácticamente la superficie prevista, con un incremento del 30% respecto al año anterior. Esta expansión se dio a costa de una reducción en la soja de primera, aunque se espera compensar con soja de segunda.

El girasol, por su parte, mantuvo un nivel de siembra similar al del año pasado. Sin embargo, el gran protagonista de esta campaña es el maíz, que se posiciona como el cultivo de mayor crecimiento. Para Latanzi, esta diversificación es una señal de confianza de los productores frente a las perspectivas climáticas y de mercado.

Finalmente, el entrevistado remarcó que la amenaza de la chicharrita, que generó pérdidas en la temporada anterior, está bajo control gracias al uso de trampas de monitoreo y a la anticipación en la siembra.

“La clave es adelantarse y organizarse”, concluyó Latanzi, resaltando que la tecnología es hoy un “aliado central” para la producción.