Durante la madrugada de hoy, aproximadamente a las 4:30 horas, una noticia sacudió a los vecinos de Cañada de Gómez, con un accidente ocurrido sobre las vías férreas.

En el paso a nivel de la calle Pellegrini de esa localidad, por razones que se intentan esclarecer, la formación de tren embistió a un automóvil, el cual funciona como remis, y lo arrastró por 150 metros.

Como consecuencia, al llegar los bomberos al lugar, el taxista se encontraba aún atrapado dentro del vehículo, por lo que realizaron las tareas de rescate para sacarlo.

Luego el damnificado, de 69 años, fue trasladado al hospital local por el servicio de emergencias. Durante la mañana se pudo conocer la novedad de que se encuentra fuera de peligro.

Aún se intentan establecer las causas del siniestro.