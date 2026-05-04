Durante la madrugada del domingo, momentos después del trágico suceso ocurrido en la localidad de Cavanagh, otro siniestro vial se cobró la vida de una persona, en la ciudad de Canals.

El accidente ocurrió entre la Ruta Provincial 3 y calle San Juan, en zona urbana.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Ford Ka chocó contra un camión Fiat 619 N1 que se encontraba estacionado sobre la calzada de la ruta.

Debido a la gravedad de las heridas, el conductor falleció en el lugar, a pesar de las tareas de socorro que realizaron los bomberos.

Hasta la mañana de hoy, según lo que se pudo conocer, no habría sido identificada la víctima aún.