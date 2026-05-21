Capacitaciòn de Handball Gratuita:
Domingo 24 de Mayo.
11:00 horas.
Lugar: Casa de la Cultura.
Clase Pràctica y Teòrica.
A Cargo de Patricio Rinero.
Organiza: Handball Fuerza Brutal.
Auspicia: Municipalidad de Marcos Juàrez.
Capacitaciòn de Handball Gratuita:
Domingo 24 de Mayo.
11:00 horas.
Lugar: Casa de la Cultura.
Clase Pràctica y Teòrica.
A Cargo de Patricio Rinero.
Organiza: Handball Fuerza Brutal.
Auspicia: Municipalidad de Marcos Juàrez.
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