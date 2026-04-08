Casìn de San Martìn:
Suàrez y Lingua se quedaron con el Torneo 5 Quillas por Equipo en Villa Marìa.
¡ Campeones en Villa Marìa !.
Este fin de semana se llevò a cabo en el Club Sarmiento de Villa Marìa el Torneo 5 Quillas por Equipos de 2 da Categorìa, donde contamos con presencia albiceleste y un resultado para destacar.
Dos representantes del Club San Martìn de Marcos Juàrez se consagraron Campeones:
Juan Carlos Suàrez.
Rodrigo Lingua.
Integrando el equipo Campeòn junto a:
Wàlter Javier Turco Arte Nativo Bell Ville.
Mauricio Politano Cecis de Rìo Cuarto.
Tambièn destacamos a los Subcampeones. Representantes de la Sociedad Italiana de Bell Ville:
Roger Furque.
Juan Carlos Gaido.
Lucas Barrera.
Roberto Gonzàlez.
¡ Gran torneo y excelente nivel de competencia !.