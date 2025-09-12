En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el secretario de la Fiscalía, Tomás Alvarado, nos brindó mayores detalles al respecto.

Durante los últimos días, diversos rumores se hicieron eco entre los vecinos de Marcos Juárez, ya que se comentó en la posibilidad de que una de las acusadas del caso Canaan Viajes hubiese quedado detenida nuevamente.

Tal es así que el equipo de la Panorama pudo dialogar con el secretario de la Fiscalía, quien confirmó tal hecho.

A finales del mes de agosto, la imputada de apellido Cerminato fue denunciada por un particular por el delito de daños y amenazas, es por ello que, luego de investigaciones correspondientes, el 21 de ese mes fue nuevamente detenida.

Actualmente la acusada se encuentra alojada en la cárcel de mujeres de la ciudad de Córdoba, donde continuará hasta que el Fiscal decida si sigue allí mientras se definen los resultados con la causa de Canaan, o si vuelve a recuperar la libertad.

En el mes de mayo, tanto ella como la otra imputada, de apellido Cerutti, fueron liberadas pero con la condición de no cometer nuevos delitos.

Los próximos días debería conocerse un fallo oficial para saber el estado de Cerminato.