Cayó una Gitana acusada de múltiples estafas en Córdoba la arrestaron en un control Policial.

El hecho ocurrió en la Autopista Córdoba-Rosario a la altura de la localidad de Leones, la mujer de 73 años contaba con pedido de detención.

En las últimas horas la Policía de Córdoba dio a conocer que arrestaron a una mujer de 73 años acusada de múltiples fraudes. La acusada contaba con un pedido de detención emitido por la Unidad Judicial de Mina Clavero, en el Departamento San Alberto por estafas.

Personal de la Patrulla Rural de Marcos Juárez detuvo a la sospechosa, quien pertenece a la comunidad Gitana, sobre la Autopista Córdoba-Rosario a la altura de Leones.

Los efectivos identificaron a la mujer durante un control Policial. Tras el arresto los agentes de Seguridad secuestraron el auto Volkswagen Up en el que se desplazaba la detenida. También se incautó un teléfono celular y otros elementos que quedaron a disposición de la investigación.

Según indicaron la mujer había cometido los delitos en distintos puntos de la provincia tras su detención fue trasladada a sede Policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Villa Cura Brochero a cargo de la Dra. Analía Gallarato.

Fuente: EL DOCE.TV.