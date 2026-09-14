Se corrió en Cañada Rosquín el Certamen Argentino de Motociclismo en ovalos de tierra.

En la Categoría 110 Mayores fue octavo Máximo Vicente y obtuvo el Campeonato el piloto de Marcos Juárez.

Los ganadores en las distintas categorías:

Minimotos: AGUSTÍN PERALTA SAN CARLOS CENTRO.

Escuela: TIZIANO CALI BRAGADO.

110 Menores: BENJAMIN IBARRA SAN GUILLERMO.

110 Mayores: DAVID FLORENZA F. L. BELTRÁN.

125 Graduados: JUAN JOSÉ MULLE SAN FERNANDO.

125 Internacional: SEGUNDO PELLUCIO RUFINO.

450 Internacional: MATÍAS FREY GALVEZ.

Los campeones de las distintas categorías:

110 Mayores: MÁXIMO VICENTE MARCOS JUÁREZ.

110 Menores: IAN OLMEDO SUARDI.

50 Minimoto: AGUSTÍN PERALTA SAN CARLOS CENTRO.

50 Escuela: MATEO CUNEO BELL VILLE.

125 Graduados: JUAN JOSÉ CODURI.

125 Internacional: SEGUNDO PELUCCIO RUFINO.

450 Internacional: JUAN VIGANONI.