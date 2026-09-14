Se corrió en Cañada Rosquín el Certamen Argentino de Motociclismo en ovalos de tierra.
En la Categoría 110 Mayores fue octavo Máximo Vicente y obtuvo el Campeonato el piloto de Marcos Juárez.
Los ganadores en las distintas categorías:
Minimotos: AGUSTÍN PERALTA SAN CARLOS CENTRO.
Escuela: TIZIANO CALI BRAGADO.
110 Menores: BENJAMIN IBARRA SAN GUILLERMO.
110 Mayores: DAVID FLORENZA F. L. BELTRÁN.
125 Graduados: JUAN JOSÉ MULLE SAN FERNANDO.
125 Internacional: SEGUNDO PELLUCIO RUFINO.
450 Internacional: MATÍAS FREY GALVEZ.
Los campeones de las distintas categorías:
110 Mayores: MÁXIMO VICENTE MARCOS JUÁREZ.
110 Menores: IAN OLMEDO SUARDI.
50 Minimoto: AGUSTÍN PERALTA SAN CARLOS CENTRO.
50 Escuela: MATEO CUNEO BELL VILLE.
125 Graduados: JUAN JOSÉ CODURI.
125 Internacional: SEGUNDO PELUCCIO RUFINO.
450 Internacional: JUAN VIGANONI.