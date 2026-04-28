En diálogo con el equipo de Red Panorama, Diego Fava, el vecino detenido durante un operativo policial en Marcos Juárez, salió públicamente a desmentir la versión difundida por las autoridades sobre el procedimiento en el que fue arrestado.

Según el parte oficial, el hombre intentó huir en motocicleta, agredió a los efectivos y fue detenido por resistencia a la autoridad, aunque el propio involucrado aseguró que “nada de eso ocurrió como lo contaron”.

El hecho se registró en la intersección de Intendente Monetto y Campaña del Desierto, donde personal policial de la FPA intervino tras observar una maniobra peligrosa en la vía pública. De acuerdo al informe oficial, Fava abandonó la motocicleta luego de chocar contra un automóvil, intentó escapar y reaccionó violentamente contra los uniformados, motivo por el cual fue reducido y trasladado a sede policial.

Sin embargo, Fava negó haber agredido a los efectivos y explicó que su reacción fue producto del miedo al ver descender a los agentes armados. Según relató, al escuchar los gritos se asustó, perdió el control de la motocicleta y terminó impactando contra otro vehículo. “Me asusté nada más, pero nunca golpeé a nadie ni me resistí”, sostuvo al dar su versión de los hechos.

El vecino también aclaró que no existió ningún procedimiento vinculado a drogas ni elementos ilegales en su poder, y remarcó que recuperó la libertad pocas horas después. Además, aseguró tener la documentación de la motocicleta en regla, aunque no la llevaba consigo en ese momento por temor a sufrir un robo, ya que, según indicó, ya había atravesado una situación similar anteriormente.

Otro de los puntos que motivó su descargo fue la necesidad de localizar al conductor del automóvil involucrado en la colisión. Fava manifestó su intención de pedir disculpas y hacerse cargo de los daños ocasionados, insistiendo en que todo se produjo por el temor del momento y no por una maniobra deliberada para escapar de la policía.

Luego, a estas declaraciones se sumó el testimonio de Gustavo Robledo, suegro del propietario del automóvil estacionado que resultó dañado durante el episodio.

Robledo confirmó que el vehículo se encontraba detenido frente a una vivienda familiar cuando fue impactado por la motocicleta y aseguró que, tras conocer lo ocurrido, la familia solo buscó resolver los daños materiales sin mayores conflictos.

Además, Robledo destacó la preocupación de Fava por reparar el perjuicio causado y aseguró que ya se facilitó el contacto entre ambas partes para llegar a un acuerdo. Según relató, el joven se mostró angustiado por la situación y con voluntad de responsabilizarse por los daños, por lo que consideró que todo se trató de “un momento de miedo y confusión”, descartando cualquier intención violenta.

Mientras la versión oficial habla de resistencia y agresión, tanto Fava como los damnificados coinciden en que el hecho fue consecuencia del nerviosismo generado en el operativo y esperan que la situación pueda aclararse definitivamente sin mayores consecuencias.