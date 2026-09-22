Club Argentino: 5 Etapa de la Liga de Tenis del Sudeste.
El domingo 19 de Septiembre se llevò a cabo, en el Club Leones, la 5 etapa de la Liga de Tenis del Sudeste.
La jornada reuniò a alumnas y alumnos de las Escuelas de Tenis del Club Leones, Club Bell, Complejo Deportivo de Justiniano Posse y Club Argentino, en una nueva Fecha de competencia y encuentro entre jòvenes tenistas de la regiòn.
Estos fueron los resultados de nuestros representantes:
Categorìa D 2:
Campeòn Francisco Canali.
SubCampeòn Gino Fidelio.
3 Puesto Ignacio Canali.
5 Puesto Santino Giani.
5 Puesto Facundo Vidotto.
Ronda Estìmulo:
3 Puesto Renato Begil.
3 Puesto Juan Mamani.
Categorìa D 3:
SubCampeòn Agustìn Rava.
3 Puesto Lorenzo Goffi.
Ronda Estìmulo:
5 Puesto Ismael Picco.
Categorìa D 4:
Malena Leu y Tomàs Servidio participaron de la competencia, logrando ganar todos sus Partidos.
Felicitaciones a todas y todos los alumnos de nuestra Escuela de Tenis por su participaciòn, compromiso y excelente comportamiento durante la jornada.
Tambièn queremos agradecer especialmente a las familias que acompañaron y apoyaron a nuestros chicos, siendo parte fundamental de cada experiencia deportiva.