Club Argentino:
Agenda Roja para el fin de semana.
Viernes 31 de Julio:
Bàsquet Mayor: Visitantes vs. Provincial(Salto Grande).
Fecha 2: Asociaciòn Cañadense.
Sàbado 01 de Agosto:
Tenis Adultos.
En nuestras instalaciones.
Liga del Sudeste Por Parejas.
Categorìas 2, 3, 4 y 5 Masculino, A, B, C y D Femenino.
Bàsquet Formativo:
Locales vs. Adeo
A. Cañadense.
Fùtbol Infantil: Visitantes vs. Bell(Bell Ville)
Fecha 1 Liga Bellvillense.
Casìn:
En nuestras instalaciones.
Provincial Promocional Casìn.
Judo:
Lugar: Corral de Bustos.
Encuentro Escuela Deportiva y Categorìa Shiai.
Pelota a Paleta:
En nuestras instalaciones.
Torneo 4 Categorìa y Suma 5.
Domingo 2 de Agosto:
Tenis Adultos.
En nuestras instalaciones.
Liga del Sudeste Por Parejas Categorìas 2, 3, 4 y 5 Masculino, A, B, C y D Femenino.
Tenis Competencia:
Lugar: Complejo Deportivo de Justiniano Posse.
Liga del Tenis del Sudeste Todas las categorìas.
Gimnasia Artìstica: Club Central Argentino 2 Torneo Promocional Federaciòn Cordobesa de Gimnasia.
Pelota a Paleta:
En nuestras instalaciones.
Torneo 4 Categorìa y Suma 5.
Mini Vòley:
Lugar: Corral de Bustos.
Encuentro Liga AVSEC.