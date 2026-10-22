Club Argentino:

Camila Tenaglia se consagró Campeona Nacional de Patinaje Artístico.

Nuestra Patinadora Camila Tenaglia se consagró Campeona Nacional en la Copa González Moliina, que se desarrolla en la ciudad de San Juan.

La deportista logró el primer puesto en esta competencia nacional, que reúne a Patinadores de distintas Provincias del País.

El certamen se lleva a cabo del 18 al 24 de Octubre en el Velódromo Multipropósito Vicente Alejo Chancay, con la participación de aproximadamente 600 deportistas de la categoría C, de entre 6 y 15 años, en las ramas Femenina y Masculina.

La Copa Nacional Ernesto González Molina es organizada por la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan y la Confederación Argentina de Patinaje.

¡ Felicitaciones, Camila, por este enorme logro y por dejar a nuestro Patinaje en lo más alto !.