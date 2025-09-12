Club Argentino:
Charla la Salud Mental en el Deporte:
Herramientas de cuidado.
El Próximo Lunes 15 de Septiembre del 2025, a las 20:00 horas, el Club Argentino será sede de una actividad gratuita especialmente pensada para madres y padres de deportistas, psicólogos/as, estudiantes de Psicología, Profesor/as y estudiantes de educación Física.
La jornada estará a cargo de las licenciadas Helga Caminos y Silvana Pons.
Este encuentro invita a toda la comunidad educativa y deportiva a sumarse, aprender y debatir en un espacio de intercambio y crecimiento.
Lugar: Club Argentino.
Fecha: Lunes 15 de Septiembre del 2025.
Hora: 20:00.
Actividad gratuita.
El Gimnasio de Planta Alta del Club Argentino, que desde hace años acompaña a nuestros socios en su entrenamiento, continúa renovándose para brindar un mejor servicio.
Ya están reacondicionados y listos para su uso:
Sillón de cuádriceps.
Bicicleta de spinning.
Cinta de caminar.
Además, la camilla de femorales está en proceso de mejora y muy pronto estará disponible.
Agradecemos la paciencia y el acompañamiento de todos.
¡ Seguí entrenando, seguí acompañandonos !.