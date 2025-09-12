Club Argentino:

Charla la Salud Mental en el Deporte:

Herramientas de cuidado.

El Próximo Lunes 15 de Septiembre del 2025, a las 20:00 horas, el Club Argentino será sede de una actividad gratuita especialmente pensada para madres y padres de deportistas, psicólogos/as, estudiantes de Psicología, Profesor/as y estudiantes de educación Física.

La jornada estará a cargo de las licenciadas Helga Caminos y Silvana Pons.

Este encuentro invita a toda la comunidad educativa y deportiva a sumarse, aprender y debatir en un espacio de intercambio y crecimiento.

Lugar: Club Argentino.

Fecha: Lunes 15 de Septiembre del 2025.

Hora: 20:00.

Actividad gratuita.

El Gimnasio de Planta Alta del Club Argentino, que desde hace años acompaña a nuestros socios en su entrenamiento, continúa renovándose para brindar un mejor servicio.

Ya están reacondicionados y listos para su uso:

Sillón de cuádriceps.

Bicicleta de spinning.

Cinta de caminar.

Además, la camilla de femorales está en proceso de mejora y muy pronto estará disponible.

Agradecemos la paciencia y el acompañamiento de todos.

¡ Seguí entrenando, seguí acompañandonos !.