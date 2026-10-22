Club Argentino:

Convocatoria Asamblea General Ordinaria.

Convocase a los Señores Socios del Club Atlètico, Biblioteca y Mutual Argentino a la Asamblea General Ordinaria(Art. 34ª inc «c» del Estatuto) a realizarse en su sede social, sita en calles Belgrano y Champagnat de la ciudad de Marcos Juàrez, Departamento del mismo nombre, Provincia de Còrdoba, el dìa veintisèis de Octubre de dos mil veintisèis a las veinte y treinta horas, a los efectos de tratar el siguiente:

Orden del dìa:

1 Designaciòn de tres socios para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente.

2 Consideraciòn de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de la Junta Fiscalizadora, por el Ejercicio anual cerrado al treinta y uno de Marzo de dos mil veintisèis.

3 Consideraciòn del Precio de las cuotas sociales y facultar al Consejo Directivo para establecer cuotas de ingreso.

Titulares por dos años, por terminaciòn de mandato. Dos Vocales Suplentes por dos años por terminaciòn de mandato.

4 Designaciòn de seis Secretarios Escrutadores, Tres por el Presidente del Consejo Directivo y Tres por la Honorable Asamblea para el Acto Eleccionario a que se convoca a los asociados y que se realizarà el treinta y uno de Octubre de dos mil veintisèis de diez a diecisiete horas y en el que deberàn elegir para el Consejo Directivo un VicePresidente por Dos años por terminaciòn de mandato, cinco Vocales Titulares por dos años, por terminaciòn de mandato.

Dos Vocales Suplentes por dos años por terminaciòn de mandato.

CRISTIÀN CRAVERO ALEJANDRO ROS ARTAYETA

SECRETARIO PRESIDENTE