Club Argentino:

Fútbol Infantil: Torneo Centro República.

Durante este fin de semana, nuestras categorías 2014, 2015 y 2016 participaron del Torneo Centro de la República, organizado por el Club Corralense de Corral de Bustos.

El evento reunió a numerosos equipos de toda la región y se destacó por su gran nivel competitivo y su excelente organización.

El Club Argentino tuvo una destacada participación, presentándose con varios equipos por categoría en total, siete representativos albirrojos que dejaron muy bien posicionado al club.

En distintas divisiones, nuestros jugadores lograron títulos de campeón y subcampeón, reflejando el trabajo sostenido que se viene realizando en el Fútbol Infantil, tanto en la formación deportiva como en los valores de compañerismo y esfuerzo.

Fue una jornada cargada de Fútbol, alegría y aprendizaje, donde el espíritu albirrojo volvió a hacerse sentir en cada cancha.

Felicitaciones a todos los chicos, Profes y Familias por representar una vez más con orgullo los colores del Club Argentino.

Vuelve el Torneo Fica.

Domingo 16 de Noviembre

Complejo Fasta

Se viene una nueva jornada de Fútbol, amistad y competencia

Equipos, familias y amigos volverán a encontrarse en el clásico Torneo Fica, una cita imperdible para quienes disfrutan del deporte y la camaradería.

A preparar los botines y alentar con todo.

Categorías Escuelita, 2017, 2016, 2015 y 2014.

Juegos, sorteos y premios.

Sumate y Reservá tu lugar.