Club Argentino:

Importante aporte para continuar con las obras en nuestra institución.

En el día de hoy recibimos en nuestras instalaciones la visita del Ing. Pedro Dellarossa, actual VicePresidente del Banco de la Provincia de Córdoba, quien hizo entrega de un aporte de 15 millones de pesos destinados a las obras que el Club viene llevando adelante.

Este importante acompañamiento se concretó luego de la reunión que la semana pasada mantuvo nuestro Presidente, Alejandro Ros Artayeta, con el gobernador de la Provincia, @martinllaryora, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con el crecimiento de nuestra institución.

La visita se realizó en compania del Director General de Desarrollo regional y local del Gobierno de Córdoba, @haPasserini, con quien se dialogó sobre el Presente y los proyectos a futuro que continúan fortaleciendo a toda la familia albirroja.

Desde el Club Argentino agradecemos el respaldo y el trabajo conjunto que permiten seguir creciendo y brindando mejores espacios para nuestros deportistas y socios.