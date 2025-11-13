Club Argentino:

Maxi Vóley Femenino:

El pasado domingo 09 de Noviembre, nuestras jugadoras de Maxi Vóley Femenino cerraron una gran temporada en la Liga AVSEC, dentro de la categoría A 3, que reunió a 18 equipos de toda la región.

Una competencia exigente en la que, una vez más, el Club Argentino dijo presente con entrega, compañerismo y pasión.

Resultados destacados:

Argentino A 5 Puesto general y Campeón de la Copa de Plata

Argentino B 9 Puesto general y Campeón de la Copa de Bronce

Mas allá de los logros deportivos, el mayor triunfo fue mantener un grupo unido, sumar nuevas jugadoras y seguir disfrutando del vóley con entusiasmo y compromiso durante todo el año.

Felicitaciones a todas por representar con orgullo los colores albirrojos, dejando una vez más arriba al Club Argentino entre los grandes protagonistas de la región.

Vóley Masculino:

En la última Fecha de la Liga Cañadense de Vóley Masculino, nuestros equipos Argentino A y Argentino B viajaron a la localidad de Las Rosas para disputar una intensa jornada en las instalaciones del Club Kemmis.

Resultados:

Club Argentino A

vs. Argentino B Marcos Juárez 25/18 y 25/11.

vs. Argentino A Las Parejas 25/16 y 25/11

Club Argentino B

vs. Club Kemmis 16/25, 25/23 y 15/9

vs. Argentino A Marcos Juárez 18/25 y 11/25

vs. Argentino B Las Parejas 25/21 y 25/10

Con estos resultados, Argentino A cerró una gran fase regular ubicándose 2 en la tabla general, asegurando su lugar en el Super 4 Final, donde se disputarán las Semifinales y Finales del certamen.

Por su parte, Argentino B finalizó en la 7 posición quedando fuera de la instancia decisiva pero dejando una muy buena imagen y crecimiento a lo largo del torneo.

El Súper 4 se llevará a cabo el 22 de Noviembre en la localidad de Armstrong, en las instalaciones del Club Norte.

Felicitaciones a ambos equipos por su compromiso, esfuerzo y por seguir representando con orgullo los colores albirrojos en cada Fecha.

¡ Se viene un nuevo Encuentro de Tenis Mixto !.

El próximo 15 y 16 de Noviembre te esperamos para compartir dos jornadas a puro tenis, diversión y compañerismo.

Participarán las categorías B, C, D y Seniors Mixtos, así que ¡ a buscar Pareja y empezar a practicar !.

¡ Están todos invitados !.

Inscripción: $ 18000.

Importantes Premios.

Ines 3472-506651.

Mechi 3472-508852.