Club Argentino:

Maxi Vóley Sin Límites Ni Fronteras.

El domingo 05 de Octubre nuestras chicas de Maxi Vóley representaron al Club Argentino en el Grand Prix General disputado en Monte Buey.

Fue una jornada llena de energía, donde buscamos sumar partidos y enfrentarnos a equipos de la zona Sur, mostrando el gran trabajo y compromiso de cada entrenamiento.

Resultados:

Equipo A 1 Victoria 2 Derrotas

Equipo B: 3 Victoria 0 Derrotas

Más allá de los números, nos traemos una gran experiencia y el orgullo de ver reflejado el esfuerzo de todo un grupo que crece día a día.

En nuestro Maxi Vóley, no hay edad ni experiencia que limite las ganas de jugar.

¡ Todas pueden sumarse a aprender y disfrutar de este hermoso deporte !.

El Mini Vóley dijo Presente en Justiniano Posse.

Este domingo, nuestro Mini Vóley participó del encuentro realizado en el Complejo de Justiniano Posse, compartiendo una jornada llena de juego, aprendizaje y amistad.

Argentino estuvo representado con 24 jugadoras y jugadores, que disfrutaron de una hermosa experiencia deportiva junto a otros clubes de la región.

Felicitaciones a nuestras y nuestros pequeños deportistas por acompañar siempre con tanto entusiasmo y gracias a las familias por acompañar.