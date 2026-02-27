Club Argentino:
Ritmos:
Bailar, divertirse y hacer amigas en un espacio pensado para cada edad.
Babys:
Lunes y Miércoles.
17:30 horas.
De 2 a 5 Años.
Infantiles:
Martes y Jueves.
17:30 horas.
6 y 7 Años.
Junior Pre Adol:
Lunes y Miércoles,
18:30 horas.
8 Años en adelante.
Movimiento, música y mucha energía en cada clase.
¡ Sumate y vení a disfrutar del ritmo en el Club !.
Inscripción en Secretaría.
Gimnasia Artística:
¡ Es momento de volar, vivenciar y superarse !.
Gimnasia Artística:
Lunes y Miércoles.
Comienzo Lunes 2 de Marzo.
Desde los 3 años.
Horarios:
17 horas: 3, 4 y 5 años.
18 horas: 1, 2 y 3 grado.
19 horas: 4 grado en adelante.
Inscripción en Secretaría.
Entrenamiento Funcional Adultos:
Lunes 2 de Marzo.
Comienzan las clases.
Días Lunes y Jueves.
Información Secretaría o al celular 3472-622767.
Que estás esperando sumate.
Horario Verano: 7 a 8.
Gimnasio Country.