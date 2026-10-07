Club Argentino:

Tercer Torneo Mixto de Tenis 40 Parejas y un objetivo que va màs allà de la competencia.

Las canchas del Club Argentino fueron escenario del 3 er Torneo Mixto de Tenis, una propuesta que reuniò a 40 Parejas en una jornada de deporte, competencia y camaraderìa.

El torneo contò con la participaciòn de las categorìas Mixto B, C y D, con partidos muy disputados y definiciones que mantuvieron la emociòn hasta el final.

Los Campeones.

Mixto B:

WÀLTER CARRASCO-GUADALUPE GONZÀLEZ

NADIA CIPOLLETTI-DIEGO MISAÑA

Final: 3/6, 6/3 y 10/3.

Mixto C:

STEFANÌA SURBERA-SANTIAGO SURBERA

LUCAS MIZZAU-SARAH SERRANO

Final: 6/1, 5/7 y 10/7.

Mixto D:

SOLEDAD PEIRETTI-GERMÀN PALMIERI

MATÌAS BOLLATI-VERÒNICA VILLA

Final: 6/3 y 6/3.

Trabajar hoy para mejorar mañana.

Este torneo tiene ademàs un objetivo muy importante para nuestra instituciòn. Desde la Subcomisiòn de Tenis se trabaja para seguir mejorando las condiciones de nuestras canchas y avanzar en la renovaciòn de la iluminaciòn, dos proyectos fundamentales para continuar brindado mejores espacios a quienes practican esta disciplina.

Por eso, cada torneo representa mucho màs que una competencia es una forma de seguir construyendo y mejorando nuestro club entre todos.

Destacamos y agradecemos el enorme trabajo de nuestra Subcomisiòn de Tenis, RRHH, colaborada y Profesores, que hicieron posible esta nueva ediciòn.

Tambièn agradecemos especialmente a nuestros sponsors, por acompañar y apoyar estos Proyectos que permiten seguir haciendo crecer el tenis de Argentino.

40 Parejas, una gran jornada y un objetivo comùn:

seguir mejorando nuestro club.