Club Argentino:

Torneo Sub Comisiòn Copa Maìz 2026:

El pasado sàbado se disputò una nueva ediciòn del Torneo Sub Comisiòn Copa Maìz 2026.

Màs de 50 golfistas de nuestra instituciòn disfrutaron de una jornada a la altura de las circunstancias, con una cancha impecable y un gran cierre.

Resultados:

Categorìa Hasta 13 de Hàndicap: 1 Pablo Lavisse 2 Esteban Surbera

Categorìa 14 en adelante: 1 Andrès Contigiani 2 Tomàs Tassisto

Ademàs, hubo premios especiales y se viviò un excelente clima durante toda la jornada.

¡ Gracias a todos por participar !.