Club Argentino:
Torneo Sub Comisiòn Copa Maìz 2026:
El pasado sàbado se disputò una nueva ediciòn del Torneo Sub Comisiòn Copa Maìz 2026.
Màs de 50 golfistas de nuestra instituciòn disfrutaron de una jornada a la altura de las circunstancias, con una cancha impecable y un gran cierre.
Resultados:
Categorìa Hasta 13 de Hàndicap: 1 Pablo Lavisse 2 Esteban Surbera
Categorìa 14 en adelante: 1 Andrès Contigiani 2 Tomàs Tassisto
Ademàs, hubo premios especiales y se viviò un excelente clima durante toda la jornada.
¡ Gracias a todos por participar !.