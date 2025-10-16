Club Argentino:

Una Nueva Historia Está Por Comenzar.

Jueves 16 de Octubre 20:00 horas.

Salón del Club Argentino.

Se viene la Presentación oficial de la camiseta Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

Una noche especial con adelantos exclusivos, homenajes y muchas sorpresas.

Evento abierto a la Prensa y a todos los Hinchas.

¡ Viví este momento con nosotros !.

Presentamos la nueva indumentaria, adelanto de obras del club, refuerzos, homenaje a ex jugadores y más.

