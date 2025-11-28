Club Argentino:

Vóley Subcampeón del Super 4.

El pasado fin de semana se disputó en Armstrong el Super 4 de la Liga Cañadense de Vóley Masculino, organizado en las instalaciones del Club Norte. Nuestro equipo cerró una gran participación en la instancia decisiva del torneo, mostrando un alto nivel deportivo y una enorme actitud competitiva.

En la Semifinal, Argentino enfrentó a Club Totoras Juniors, logrando un triunfo clave con parciales de 19/25, 25/20 y 15/13, revirtiendo un comienzo desfavorable y asegurando el pase a la Final.

Luego, en la Final, se midió ante Club Norte, en un Partido muy parejo que termino resolviéndose en el tie break. Los parciales fueron 25/16, 19/25 y 11/15, quedando el título en manos del local por un ajustado margen.

Con estos resultados, el equipo finalizó la Liga Cañadense 2025 como Sub Campeón, alcanzando el obejtivo planteado al inicio del año llegar a la Final y competir al máximo nivel. El rendimiento del Plantel en ambos encuentros reafirma el crecimiento sostenido de la disciplina.

Posiciones Finales del Super 4:

1 CLUB NORTE DE ARMSTRONG

2 CLUB ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

3 CLUB TOTORAS JUNIORS TOTORAS

4 CLUB WILLIAMS KEMMIS LAS ROSAS

El Club Argentino felicita al Plantel, cuerpo técnico por el compromiso, la entrega y la excelente temporada realizada.

Distinciones individuales de la Liga Cañadense 2025.

El vóley albirrojo sigue creciendo y dejando su marca en la región. En el cierre de la Liga Cañadense 2025, dos jugadores de nuestro Plantel fueron reconocidos por su gran nivel a lo largo de la temporada.

Lucas Veliz fue elegido mejor 2 central de la Liga Cañadense, un premio que refleja su potencia en la red, regularidad y aporte clave en ambos lados de la cancha.

JUAN PABLO GIARDELLO recibió la distinción como mejor libero de la Liga Cañadense, destacándose por su lectura de juego, precisión en la recepción y una defensa incansable que sostuvo al equipo en los momentos más dificiles.

Estos reconocimientos son un orgullo para toda la familia albirroja y un impulso para seguir trabajando por el crecimiento de la disciplina.

Felicitaciones, Lucas y Juan Pablo. Dejan al Club Argentino bien alto.

Gran Cena Show Familiar de Pelota a Paleta.

Este sábado 6 de Diciembre, vivimos una noche especial con la inauguración de la nueva tribuna de la cancha de Pelota a Paleta.

El encuentro para disfrutar en familia, celebrar y compartir un momento único con nuestra comunidad albirroja.

Lugar: SUM del Club

Horario: 21:30 hs.

Cena + Show para pasar una noche inolvidable.

Reservas 3472 434060

Secretaría del Club.

Te esperamos para festejar juntos este nuevo paso para nuestra disciplina.

Menú:

Lechón, Pollo, Ensaladas, Postre, Bebidas Hasta el Postre.

Valor de la tarjeta: $ 25000.

Básquet: Fin de semana de acción para el básquet albirrojo.

El básquet del Club Argentino tuvo una agenda cargada con la disputa de las semifinales de la Asociación Cañadense.

Nuestros equipos formativos representaron al albirrojo con compromiso y entrega en cada Presentación.

Categoría U 21:

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 42 DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG 77

Categoría U 17 Lunes 24.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 43 TOTORAS JUNIORS 66

Categoría U 13:

Los U 13 tuvieron sendos presentaciones durante el fin de semana.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 68 UNIÓN FÚTBOL CLUB 63

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 39 ALMAFUERTE 97

Fútbol Social:

El Grupo de Fútbol Social cerró el año con una gran cena, donde se repasaron los mejores momentos de este mes, celebrando el compañerismo y todo lo construido.

Con la mirada puesta en lo que viene, reafirmando el compromiso de seguir sosteniendo una actividad que, pese al paso de los años, continúa siendo un espacio de encuentro, amistad y diversión.