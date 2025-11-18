Club Argentino:

Colonia de Verano 2025/2026.

Del jueves 04 de Diciembre del 2025 al viernes 09 de Enero del 2026.

Doble turno hasta el viernes 12 de Diciembre.

Turno mañana de 09:30 horas a 12:30 horas.

Turno tarde de 15:00 horas a 17:30 horas.

Grupos mixtos de 3 a 14 años.

Juegos en el agua, natación, juegos recreativos, deportes, vida a la naturaleza, talleres de cocina, intertribus.

¡ Remeras y gorra para los primeros 200 inscriptos !.