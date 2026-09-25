Club Atlètico Municipal:
Actividad para el fin de semana de Rugby y Hockey.
Rugby:
Este sàbado tenemos una nueva jornada de rugby para nuestros Juveniles y Primera Divisiòn.
M 17 Fecha 2 Recupero.
Hora: 13:30.
vs. Pampas.
Lugar: Rufino.
Primera Divisiòn: Fecha 6. Torneo Desarrollo de la Uniòn de Rugby de Rosario.
16:00 horas.
vs. Talleres de Arroyo Seco.
Lugar: Arroyo Seco.
Hockey:
Este sàbado 26 de Septiembre, recibimos a Universitario B por la Fecha 9 del Litoral B.
Horarios:
Sub 12: 09:30 horas
Sub 14: 10:30 horas
Sub 16: 11:45 horas
Sub 19: 13:15 horas
Reserva: 14:45 horas
Primera: 16:15 horas
El domingo 27 de Septiembre, nuestro Recreativo por la Fecha 6 visita a Alianza por una Fecha de la Liga Independiente de Hockey.