Club Atlético Municipal:
Actualización Cuota Social + Deportiva Febrero 2026.
Estimados/as Socios/as del CAM.
Nos dirigimos a ustedes para informarles para informarles que, después de una cuidadosa revisión y análisis de nuestros costos operativos, se ha decidido actualizar el precio de la cuota social y deportiva del club a partir de este mes de Febrero 2026.
Medios de Pago:
Tarjetas Locales Marcos Juárez/Coyspu.
Efectivo(Cobro por domicilio).
Para asociarte, completa el formulario con tus datos en el link de nuestra biografía de Instagram y Facebook. Luego nos comunicaremos con vos para finalizar la inscripción.
Queremos agradecerles de antemano por su compresión y su apoyo continuo al Club.
Esperamos seguir contando con su presencia y colaboración en todas nuestras actividades y eventos.
Para consultas comunícate a través de nuestras redes sociales.
Cuota Deportiva Hockey:
Escuelita(5 a 10 Años): $ 15000
S 12 S 14 S 16 $ 20000
S 19 Plantel Superior $ 25000
Cuota Social:
Individual $ 15000
Familiar(4) $ 35000
Cuota Deportiva Rugby:
M 5 M 13 $ 15000
M 14 m 18 $ 17000
Plantel Superior: $ 20000