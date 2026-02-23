Club Atlético Municipal: Cena de la Mujer.
Como todos los años, volvemos a vivir la tradicional Cena de la Mujer en la sede de nuestro club.
Una noche pensada para disfrutar, compartir y pasarla hermoso con amigos !.
Viernes 06 de Marzo 21:00 horas.
Sede CAM.
Entrada: $ 25000(incluye entrada, Plato Principal, Mesa Dulce, Postre).
Show en vivo y sorteos.
Tragos y bebidas a la venta.
Entradas en Panadería Jireh o con cualquier jugadora de Hockey del Club.
Llevar vajilla.
Las esperamos para vivir una noche especial.